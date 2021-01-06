Члены ОПЕК+ будут следить за показателями добычи нефти в странах вне альянса

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что члены ОПЕК+ намерены проводить мониторинг нефтедобычи в других странах, не входящих в соглашение альянса. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, эти данные представляют ценность, поскольку также влияют на показатели спроса и предложения на рынке нефти.

При этом он отметил, что цены на нефть остаются выше прогнозов, однако вице-премьер уточнил, что это связано с введенными государствами ограничениями на фоне продолжающейся пандемии, а также подготовкой и проведением вакцинации от коронавируса.

«Мы считаем, что сегодня, по сути дела, такой довольно-таки для рынка хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложения», — подчеркнул Новак.

Кроме того, он добавил, что ОПЕК+ намерены продолжать постепенно увеличивать объемы нефтедобычи на 2 млн б/с.

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