Полкилограмма черешни продали за $10 тысяч на торгах в Японии

Полкилограмма черешни нового урожая продали на первых в 2021 году торгах в японской префектуре Ямагата за 1 млн йен ($9,8 тысячи), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную ассоциацию сельскохозяйственных кооперативов.

В коробке с 500 граммами черешни находились отборные плоды самого раннего сорта черешни Сатонисики, указано в сообщении.

Отмечается, что высокая стоимость лота объясняется технологией выращивания. Черешневые деревья растут в специальных кадках, в период с июня по октябрь они находятся в холодильнике, после чего растения переносят в теплицу, где поддерживается необходимая температура.

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