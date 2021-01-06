В российском парламенте оценили идею о кредитной амнистии

Члены обеих палат российского парламента оценили предложение о проведении в стране кредитной амнистии, сообщает РИА «Новости».

Так, первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова предупредила, что подобные меры могут «посадить» российскую банковскую систему. Она добавила, что в текущей ситуации важно позволить гражданам «самим зарабатывать».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг также счел инициативу опасной и нереализуемой. Он пояснил, что кредиты выдаются из средств вкладчиков, и в случае обсуждения кредитной амнистии вкладчики частных банков «побегут снимать деньги со счетов».

Опасным и популистским назвал предложение и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«У нас кредиты даются за счет вкладчиков <...> Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход», – обратил внимание парламентарий.

Аксаков, в частности, призвал вместо амнистии закрепить в законодательстве понятие о кредитных каникулах.

Заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов, в свою очередь, также выразил сомнения относительно предложенной меры.

«Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы», – подчеркнул Долгов в беседе с РБК.

Ранее сообщалось, что партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с неустойчивой экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

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