Мишустин одобрил создание в России двух особых экономических зон

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании в России двух особых экономических зон (ОЭЗ), сообщается на сайте правительства.

«В Омской области и Красноярском крае будут созданы особые экономические зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа», – указано в сообщении.

Так, в Красноярском крае создадут ОЭЗ «Красноярская технологическая долина», резидентами которой станут производители промышленного оборудования и продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. Ожидается, что к 2030 году на базе особой зоны будут созданы 1,3 тысячи рабочих мест, а объем привлеченных инвестиций превысит 16 млрд рублей.

В Омской области будет запущена ОЭЗ «Авангард», на территории которой разместят нефтехимические производства. По данным кабмина, к 2030 году в регионе должны появиться более 700 рабочих мест, а объем инвестиций должен составить около 23 млрд рублей.

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