«Газпром» снизил транзит газа через Украину

Компания «Газпром» уменьшила транзит газа через Украину с около 180 млн кубометров в сутки (конец декабря) до 130 млн кубометров/сутки (начало января). Об этом написал в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках «Газпрома», — написал Макогон.

В конце 2019 года российская и украинская стороны подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину.

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