В МВД рассказали, какие купюры фальшивомонетчики чаще всего подделывали в 2020 году

Самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков являются банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
В 2020 году было зарегистрировано в стране около 18 тыс. преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег. Притом чаще всего в прошлом году подделывались купюры крупного номинала — 5 000 и 1 000 рублей, а двум годами ранее — пятитысячные купюры.
В МВД предупредили россиян, что столкнуться с фальшивыми деньгами можно на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках — в местах, где нет специального оборудования доя проверки подлинности купюр.
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