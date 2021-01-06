В МВД рассказали, какие купюры фальшивомонетчики чаще всего подделывали в 2020 году

Самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков являются банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В 2020 году было зарегистрировано в стране около 18 тыс. преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег. Притом чаще всего в прошлом году подделывались купюры крупного номинала — 5 000 и 1 000 рублей, а двум годами ранее — пятитысячные купюры.

В МВД предупредили россиян, что столкнуться с фальшивыми деньгами можно на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках — в местах, где нет специального оборудования доя проверки подлинности купюр.

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