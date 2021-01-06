Мурашко назвал сроки соцвыплат медикам за работу с COVID в праздники

Медики, оказывающие помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

«Медицинские работники <...> получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе», — подчеркнул министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках.

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