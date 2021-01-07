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Деловые новости

Прокладка «Северного потока — 2» возобновится в Дании 15 января

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Компания Nord Stream 2 AG возобновит прокладку газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство.

Отмечается, что 6 января агентство получило расписание работ от регулятора.

«Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — приводятся слова главы пресс-службы ведомства Туре Фалбе-Ханссон.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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