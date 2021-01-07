В бундестаге призвали Евросоюз защитить «Северный поток — 2» от санкций

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст призвал Евросоюз согласовать меры для защиты газопровода «Северный поток — 2» от санкций. Об этом пишет РИА «Новости».

«Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, которые пытаются отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», — заявил Эрнст.

Ранее парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил инициативу регионального правительства о создании экологического фонда, который в том числе будет поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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