Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о сговоре вокруг 737 Max

Компания Boeing согласилась выплатить $2,5 млрд для урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 Max, сообщает американское министерство юстиции.

Boeing выплатит штраф в размере $243,6 млн и компенсацию клиентам в размере $1,77 млрд, а также передаст $500 млн в фонд для жертв авиакатастроф с участием самолетов 737 Max, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США после почти двух лет тщательной проверки из-за авиакатастроф разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в ряде стран после нескольких катастроф. Первая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек. Вторая авиакатастрофа случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек.

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