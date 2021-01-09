Цена нефти Brent превысила $56 за баррель впервые с 25 февраля

Цена нефти марки Brent становилась выше отметки в $56 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent достигала $56,06.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,75%, до $52,23 за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки в $55 за баррель в пятницу, 8 января, впервые с 26 февраля прошлого года.

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