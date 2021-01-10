В России усилят контроль за операциями с наличными

В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными, сообщает ТАСС.

Поправки в ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривают, что информация об операциях свыше 600 тыс. руб. будет передаваться в Росфинмониторинг.

Кроме того, контролю подлежат почтовые переводы более 100 тыс. руб., а также возврат средств со счетов операторов связи на аналогичную сумму.

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