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Деловые новости

Состояние Маска впервые превысило $200 млрд

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Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $200 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index.

По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на $14,5 млрд и достигло $209 млрд.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, руководящий компаниями Tesla и SpaceX, стал самым богатым человеком в мире. За последние 13 месяцев состояние Маска выросло на $100 млрд. В январе 2020 года он занимал 35-е место в рейтинге Bloomberg.

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