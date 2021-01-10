Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2021 году

Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал о возможном росте цен на авиабилеты в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что еще в феврале — марте стоимость авиабилетов будет оставаться низкой. Однако, по его словам, с апреля будет отмечаться ее рост.

Эксперт добавил, что текущие цены делают авиаперевозки нерентабельными, что повлечет за собой определенные действия со стороны авиакомпаний.

«Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать», — сказал Пантелеев.

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