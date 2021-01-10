Эксперт объяснила, как усиление контроля за деньгами отразится на россиянах

С 10 января в России вступили в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными. О том, как нововведение отразится на россиянах и на бизнесе, рассказала «Прайму» адвокат и партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры» Виктория Рыбалко.

По ее словам, добросовестному бизнесу в РФ не только ничего не грозит, но и работать станет проще. Кроме того, со вступлением в силу поправок обязательному контролю будут подлежать все сделки с недвижимостью больше трех миллионов рублей. Притом россиянам нужно быть готовыми к тому, что «старые схемы», предлагаемые риелторами, для снижения налоговой нагрузки больше не будут работать. Теперь банки будут обращать внимание на дробление стоимости недвижимости (на полную стоимость и стоимость ее неотделимых улучшений). В случае возникновения сомнений банки будут обращаться в контролирующие органы.

Также банки будут проверять количество денег в ячейках и направлять об этом информацию в Росфинмониторинг, рассказала Рыбалко.

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