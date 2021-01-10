Мантуров: предложение автомобилей приблизилось к спросу

Производство машин почти сравнялось со спросом на них. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет rg.ru/2021/01/10/denis-manturov-proizvodstvo-v-avtoprome-dogoniaet-spros.html» target=«_blank»>rg.ru.

По его словам, производители долго ждали, пока рынок восстановится после кризиса, вызванного коронавирусом.

«Сейчас производство незначительно отстает от спроса, так как это сложный и инерционный процесс, зависимый от большой цепочки производителей автокомпонентов и материалов всех уровней как в России, так и за рубежом», — сказал Мантуров.

Министр подчеркнул, что за 11 месяцев 2020 года число произведенных машин снизилось на 19,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года, число проданных автомобилей — на 9,8%.

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