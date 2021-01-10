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Деловые новости

Россияне смогут юридически отказаться от телефонной рекламы

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Государственная дума рассматривает поправки в закон «О рекламе», которые позволят россиянам юридически отказаться от телефонной рекламы, написав соответствующее заявление. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«В настоящий момент в Государственной думе находятся поправки в закон «О рекламе», которые учитывают нежелание граждан слушать такую телефонную рекламу, но пока это только проект», – сказал эксперт.

По словам Вехова, в настоящий момент россияне могут отказаться от телефонной рекламы, заблокировав номера или электронные адреса с помощью функции «черных списков».

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