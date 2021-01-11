В Швеции опасаются газовой войны из-за «Северного потока — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» и победа Джо Байдена на президентских выборах в США могут привести к газовой войне. Такое мнение выразил автор статьи в шведском издании Svenska Dagbladet.

В издании напомнили, что демократ еще на должности вице-президента заявлял, что при вводе в эксплуатацию трубопровода по дну Балтийского моря Европа попадет в большую зависимость от российского газа. При этом политик отмечал, что лучшей альтернативой будет приобретение поставки сжиженного природного газа из США.

Таким образом, считает автор, Байден может оказаться еще большим противником российского проекта, чем действующий американский лидер Дональд Трамп.

В материале строительство «Северного потока - 2» называют решенным для Швеции. Отмечается, что шведское правительство одобрило прокладку газопровода еще в июне 2018 года. При этом на постоянную поддержку «СВ--2», как считают в газете, можно рассчитывать от ФРГ.

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