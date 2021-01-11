Новак исключил рост цен на бензин в 2021 году выше инфляции

Вице-премьер Александр Новак заявил, что изменение розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в 2021 году не превысит темпы инфляции. Об этом сообщается на сайте правительства.

По словам Новака, в 2020 году рост цен на 92-й бензин не превысил 2%. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен из-за мировой конъюнктуры нефтяного рынка и факторов спроса и предложения в моменте.

«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм», – сообщил вице-премьер.

Он отметил, что правительство и минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на бензин.

Ранее СМИ сообщили, что оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти.