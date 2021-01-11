Авиакомпания Finnair возобновит рейсы в Россию с 28 января. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Как следует из нашего расписания, с 28 января мы начнем летать в Санкт-Петербург по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день», — сказали в Finnair.

Компания приостановила полеты в Россию в середине марта 2020 года из-за коронавируса.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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