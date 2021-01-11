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Деловые новости

Правительство снизило ставки по льготным кредитам для бизнеса

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Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых, передает РИА «Новости».

По словам премьер-министра, теперь льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых.

Ранее ставка по таким кредитам составляла 8,5%.

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