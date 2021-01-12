Проект о дополнительной индексации пенсий в течение года внесли в ГД

В Госдуму внесен законопроект с предложением провести дополнительную индексацию пенсий в течение года. Об этом глава думского комитета по труду и соцполитике, один из авторов документа Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что внесение инициировано депутатами от партии ЛДПР.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Так, согласно тексту документа, индексация соцпенсий будет совершаться ежегодно с 1 апреля при учете роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Кроме того, если темпы инфляции за прошедший год будут превышать темпы роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период, планируется индексация пенсионных выплат 1 июля.

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