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Деловые новости

РБК: Мальта назвала новых получателей «золотых паспортов» из России

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Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы, которые получили мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году. Об этом сообщает РБК.

Так, «золотые паспорта» получили свыше трех тысяч человек, из которых порядка трехсот россиян.

В списке оказались миллиардеры из списка Forbes, бизнесмены и акционеры из России.

Ранее для получения гражданства Мальты заинтересованные лица должны были внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд островного государства, вложить €150 тыс. в его экономику, а также приобрести или арендовать недвижимость на территории страны.

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