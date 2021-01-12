Илон Маск покинул первое место в рейтинге Forbes

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опустился с первого на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала Forbes из-за того, что его состояние за день сократилось на $13,5 млрд и составило

$176,2 млрд.

Маск уступил лидирующую позицию главе Amazon Джеффу Безосу, чей капитал оценили в $182,1 млрд. На третьей строчке оказался президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в $154,6 млрд, четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс с $121,4 млрд. Замкнул пятерку лидеров глава Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $94 млрд.

При этом создатель SpaceX и Tesla все еще находится на первом месте в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Блумберг. BBI оценил состояние Маска в $194 млрд (снижение за день на $15,6 млрд). А состояние Безоса — в $183 млрд (снижение на 3,65 миллиарда), он занимает вторую строчку.

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