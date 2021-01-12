Рубль восстанавливается к доллару и евро на открытии торгов после падения накануне

Курсы доллара и евро снижаются на «Московской бирже» утром во вторник, 12 января.

По данным Мосбиржи на 10.03 мск, курс доллара снизился на 0,52% и составил 74,2725 руб. Курс евро упал на 0,54%, до 90,3125 руб.

Как объяснили эксперты Интерфакс-ЦЭА рубль заметно растет к доллару и евро в рамках коррекции после падения накануне и с учетом возобновившей укрепление нефти. Поддержку его котировкам также оказывает спрос на рублевую ликвидность перед стартом налогового периода января.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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