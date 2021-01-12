Названы самые дорогие туры по России в 2020 году

Изучив данные крупнейших туроператоров, эксперты подготовили рейтинг самых дорогих туров по России 2020 года. Об этом информирует Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

В 2019 году самые дорогие путевки по стране у массовых туроператоров стоили до 2,1 млн рублей, в 2020 году цена достигла 10 млн рублей. Кроме того, после весенних ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, значительно вырос спрос на «люксовый» отдых в РФ.

Так, самым дорогим туром в прошлом году стала поездка на Сахалин. Семья из семи человек в сентябре заплатила за пребывание на островах в течение недели 10 114 000 рублей. Отмечается, что это был тур с морскими экскурсиями, проживанием в нескольких отелях, а также на яхте. Питались туристы блюдами местной кухни, свежими морепродуктами.

Второе место заняла путевка в Сочи. Трое человек из Хабаровска заказали 10-дневный тур (проживание и индивидуальный трансфер, без стоимости авиабилетов) в августе 2020 в пятизвездочный отель, в двухкомнатном номере «люкс» с завтраками. Они заплатили 6 603 000 рублей.

Еще одна поездка в приморский город обошлась туристам более чем в 3 500 000 рублей. Бабушка с двумя внуками забронировала путевку (без авиабилетов) летом прошлого года на 24 дня с проживанием в одном из качественных и дорогих отелей курорта. За номер они отдали свыше 100 тысяч рублей в сутки.

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