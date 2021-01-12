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Деловые новости

Казахстан восстановил транзит нефти через Россию

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Казахстан возобновил транзит нефти через Россию по магистральному нефтепроводу «Узень-Атырау-Самара», сообщает пресс-служба компании «КазТрансОйл».

«После стабилизации поставки электроэнергии <...> возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода», – указано в сообщении.

Ранее Казахстан приостанавливал транзит нефти, так как сильные морозы привели к проблемам с электроснабжением.

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