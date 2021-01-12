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Деловые новости

На Украине назвали повышение цен на газ «тарифным геноцидом»

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Повышение цен на газ и электроэнергию на Украине является «тарифным геноцидом». Об этом заявили в пресс-службе украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Там также отметили, что очередное повышение тарифов приведет к тому, что большинство украинцев будут вынуждены отказаться от удовлетворения даже базовых потребностей – нормального питания и медицинского обслуживания.

В партии считают, что такие действия властей приведут к резкому снижению уровня жизни граждан Украины, а также к сокращению срока их жизни.

«И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства», — считают в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

В пресс-службе добавили, что предложенные оппозицией механизмы снижения тарифов были проигнорированы.

С 28 декабря на Украине отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии, а с 1 января подняли цены на газ.

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