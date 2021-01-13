Байден может выдвинуть Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам

| Бернст Ю.

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает кандидатуру бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами США Гари Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В то же время они уточняют, что решение о выборе кандидатуры Генслера не окончательное.

Генслер был председателем комиссии по торговле товарными фьючерсами во время президентства Барака Обамы — с 2009 по 2014 годы, до этого он занимал одну из руководящих должностей в Минфине Соединенных Штатов. С ноября 2020 года Генслер работал с переходной командой Байдена.

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