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Деловые новости

Байден может выдвинуть Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам

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Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает кандидатуру бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами США Гари Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В то же время они уточняют, что решение о выборе кандидатуры Генслера не окончательное.

Генслер был председателем комиссии по торговле товарными фьючерсами во время президентства Барака Обамы — с 2009 по 2014 годы, до этого он занимал одну из руководящих должностей в Минфине Соединенных Штатов. С ноября 2020 года Генслер работал с переходной командой Байдена.

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