Регионы впервые уступили Москве по объемам ввода ТЦ

| Бернст Ю.

Пандемия и связанные с ней ограничения замедлили строительство торговых центров (ТЦ) в регионах России, передает ТАСС со ссылкой на аналитический отчет Marketbeat Light, подготовленный консалтинговой компанией Cushman & Wakefield.

В результате Москва в 2020 году впервые за историю наблюдений обошла регионы по объемам ввода ТЦ.

Так, по итогам 2020 года доля регионов в общем объеме ввода ТЦ в России составила 45% (191 тыс. кв. м), Москвы — 55% (232 тыс. кв. м). В то время как в 2019 году на российском рынке торговой недвижимости было введено 570 тыс. кв. м, из которых 73% пришлось на регионы, 27% — на столицу. В 2018 году введено 558 тыс. кв. м, доля регионов составила 81%, Москвы — 19%. В 2017-м пропорция составила 78% и 22% соответственно (всего 616 тыс. кв. м).

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Аналитики также сообщили, что к январю 2021 года посещаемость ТЦ по стране осталась на уровне 70-75% от показателя 2019 года.

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