Россияне перечислили лучшие города для карьеры

Названы самые популярные среди россиян города для построения карьеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Лучшим городом для карьерного развития 59% считают Москву, а Петербург — 32%. Также в первую пятерку вошли Краснодар (27%), Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).

Кроме того, опрошенные выделили Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самару (11%).

Опрос проводился среди 3 500 респондентов старше 18 лет во всех российских регионах.

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