В ЦБ заявили, что контроль за оборотом наличных усилится только в отношении юрлиц

Поправки в «антиотмывочный» закон об усилении контроля за операциями с суммами свыше 600 тыс. рублей коснутся только юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — сказали в пресс-службе регулятора.

Подчеркивается, что в связи с этими изменениями кредитным организациям теперь не нужно вручную проверять соответствие операции и характер хозяйственной деятельности юрлица.

Теперь обязательную проверку будут проходить любые операции с суммами свыше 600 тысяч рублей.

10 января вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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