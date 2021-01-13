В ЦБ заявили, что контроль за оборотом наличных усилится только в отношении юрлиц

Поправки в «антиотмывочный» закон об усилении контроля за операциями с суммами свыше 600 тыс. рублей коснутся только юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — сказали в пресс-службе регулятора.
Подчеркивается, что в связи с этими изменениями кредитным организациям теперь не нужно вручную проверять соответствие операции и характер хозяйственной деятельности юрлица.
Теперь обязательную проверку будут проходить любые операции с суммами свыше 600 тысяч рублей.
10 января вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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