S7 возобновит рейсы из Москвы в Италию

Российская авиакомпания в начале марта возобновит чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика.

«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии — Бари, Ольбию и Пизу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к перевозке будут допускать пассажиров, у которых есть разрешение на перелет в действующих ограничениях.

Рейсы будут осуществляться по следующему расписанию: по пятницам с 5 марта — Москва — Бари — Москва; по субботам с 6 марта — Москва — Ольбия — Москва; по воскресеньям с 7 марта — Москва — Пиза — Москва.

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