В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон

Поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не влекут изменения отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

В ведомстве отметили, что по действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и без возложения дополнительных обязанностей на клиента.

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — пояснили в Росфинмониторинге.

Там также отметили, что ранее установленные пороговые суммы информирования — 3 млн рублей по операциям с недвижимостью

и 600 тысяч рублей по иным операциям — останутся неизменны.

10 января вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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