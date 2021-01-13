СМИ: Япония полностью запретит въезд иностранцам

Правительство Японии в связи с выявленными в мире мутациями коронавируса планирует фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну, приостановив даже действие миграционных послаблений для бизнесменов. Об этом сообщает телеканал NHK.
Японские власти с 28 декабря и до конца января перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В настоящее время страну могут посещать только граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.
Однако власти решили приостановить и действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения (Китай, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзия и т.д.), отмечает телеканал.
В Японии зафиксировали более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.
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