Число работающих на «удаленке» выросло в 100 раз

Число работающих на «удаленке» за 2020 год выросло в 100 раз, рассказал первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев. Об этом пишет ТАСС.

Исаев отметил, что в настоящий момент около шести миллионов человек работает из дома, в начале 2020 года это число составляло около 60 тысяч.

Он также напомнил, что в силу вступили поправки, контролирующую дистанционную работу.

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