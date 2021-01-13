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Деловые новости

The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира

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Журнал The Economist оценил мировые валюты в соответствии с «индексом бигмака» и пришел к выводу, что рубль является самой недооцененной.

Для расчета был взят гамбургер «бигмак», который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. Согласно гипотезе, один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира, различия в цене означают заниженный или завышенный курс местной валюты.

Как выяснил журнал, в январе 2021 года обычный бигмак можно было купить в Соединенных Штатах в среднем за $5,66 (417 руб.), а в России за $1,81 (133 руб.). Чтобы «уравнять» стоимость, доллар должен стоить в РФ 23,85 руб., а не 73-74 рубля.

Таким образом специалисты пришли к выводу, что курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3% и является самой недооцененной валютой мира.

Другими валютами с наиболее заниженным курсом были признаны гонконгский доллар (занижен на 46,8%) и турецкая лира (на 39,7%).

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