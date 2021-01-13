Умер британский миллиардер и владелец Telegraph Media Group Дэвид Баркли

В возрасте 86 лет скончался после непродолжительной болезни британский миллиардер и владелец медиахолдинга Telegraph Media Group Дэвид Баркли, сообщила газета The Daily Telegraph.

Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком в 60-х годов занимались ремонтом помещений и их покупкой, позднее они сделали состояния в гостиничном бизнесе и розничной торговле. В 2004 году приобрели Telegraph Media Group (входят газеты The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph и журнал The Spectator).

Свои соболезнования по поводу смерти Баркли уже выразил британский премьер Борис Джонсон в Twitter. Он отметил заслуги миллиардера.

«С уважением и восхищением прощаемся с сэром Дэвидом Баркли, который спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны», — написал Джонсон.

Точная причина смерти Дэвида Баркли пока неизвестна.