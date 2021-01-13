«Роснефть» вошла в число самых перспективных компаний по версии Bank of America

Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год, передает РБК.

В обзор попали компании из разных секторов российской экономики. В ходе пресс-брифинга их перечислил главный экономист банка по России Владимир Осаковский.

У всех акций рекомендация «покупать».

«У «Роснефти» самые низкие денежные затраты среди российских нефтяных компаний и одни из самых низких затрат на добычу нефти в мире», — пишет BofA. В плюс компании также играют хорошие запасы ликвидности и поддержка государства, считают в банке.

Прогнозная цена BofAm по акциям «Роснефти» — $6,8 за ГДР (₽503,2 за акцию).

В Bank of America напомнили, что «Яндекс» предлагает инвесторам возможность вложиться в быстрорастущие и малоосвоенные цифровые онлайн-технологии — агрегатор такси, электронная коммерция, доставка еды, автономное вождение, онлайн-блоги и в будущем, возможно, — финансовые технологии. Прогнозная цена банка по акциям «Яндекса» на ближайшие 12 месяцев — $80 (₽5940) за акцию.

«У «Норникеля» сильные фундаментальные показатели, а рейтинг Moody's — на ступеньку выше, чем у России», — пишет в обзоре BofA. Прогнозная цена банка по бумагам «Норникеля» — $36 за ГДР (₽27 тыс. за акцию).

Благодаря пандемии российские покупатели стали чаще покупать товары онлайн. «Мы отдаем предпочтение компаниям, которые были одними из первых в этой области и имеют комплексные стратегии в электронной коммерции», — отметили эксперты BofAm в отношении X5. Прогнозная цена BofAm по акциям X5 Retail Group — $55 за ГДР (₽4085 за акцию).