Россия может установить рекорд по производству пшеницы по итогам 2020 года

Россия по итогам 2020 года может установить новый рекорд по производству пшеницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елену Тюрину.
По ее словам, информация Минсельхоза США, который спрогнозировал сбор 85,3 млн тонн пшеницы в России, не учитывает урожай Крыма.
Тюрина напомнила, что, по данным Росстата, объем пшеницы, произведенной в стране, составил 85,873 млн тонн, а в Крыму — 540,4 тыс. тонн.
Она допустила, что Росстат может внести уточнения по валовым сборам пшеницы, а ее урожай в России по итогам 2020 года может оказаться рекордным, обновив достижения 2017 года.
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