Россия сократила экспорт в Китай

В 2020 году товарооборот России и Китая сократился на 2,9%, в том числе российский экспорт снизился на 6,6%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

В то же время китайский экспорт товаров и услуг в Россию увеличился на 1,7%, достигнув $50,58 млрд. КНР импортировала из России товаров на $57,18 млрд. Таким образом, общий товарооборот между странами составил $107,76 млрд.

В 2016 году российско-китайский товарооборот вырос на 2,2% до $69,52 млрд, в 2017 году — на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году — на 27,1%, до $107 млрд, в 2019 — на 3,4%, до $110,75 млрд.

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