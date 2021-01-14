В США потребовали отозвать 158 тысяч машин Tesla из-за дефекта

Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США потребовало у компании Tesla отозвать 158 тысяч машин из-за возможных дефектов, пишет Reuters со ссылкой на письмо регулятора.

Речь идет об электромобилях Model S и Model X. Регулятор утверждает, что неполадки найдены в главном блоке управления машин, в частности в дисплее.

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Изначально компания производила электромобили, но позже расширила свою деятельность и занялась разработкой солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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