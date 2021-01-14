В Минпромторг не поступали жалобы на проблемы с закупкой сахара и масла

В Минпромторге России прокомментировали данные об обращениях торговых сетей с жалобами на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Там заявили, что жалобы со стороны торговых сетей не поступали в Минпромторг.

В министерстве также отметили, что к соответствующему соглашению уже присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли.

Речь идет о документе, который устанавливает предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Ранее его подписали Минсельхоз, Минпромторг, производители, а также поставщики продовольственных товаров и крупнейшие торговые сети.

Ранее «Ъ» сообщал, что у некоторых торговых сетей в России возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Торговая сеть Metro прокомментировала соглашения о снижении цен

— Минсельхоз назвал сроки снижения цен на сахар и масло