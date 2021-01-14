В ФНС рассказали, сколько денег у россиян лежит на зарубежных счетах

Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассказала, сколько денег лежит на зарубежный счетах у россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день, мы видим, где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, более чем 700 тыс. счетов, причем это 400 тыс. налоговых резидентов – юридических и физических лиц», — рассказал замглавы ведомства Дмитрий Вольвач.

Он добавил, что на этих счетах в рублевом эквиваленте лежит больше 13 трлн руб.

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