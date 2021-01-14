Евро опустился до 89 рублей впервые с 17 декабря

Курсы доллара и евро снижаются на «Московской бирже» днем в четверг, 14 января. Евро в моменте падал до 89 руб. впервые с 17 декабря.

По данным на 16.27 мск, доллар подешевел на 26 коп. и стоил 73,4875 руб., а курс евро упал на 58,5 коп., до 89,025 руб. Чуть ранее евро опускался до 89 руб.

Кроме того, стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 40,63 коп., до 80,48 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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