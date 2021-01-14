Курс биткоина превысил отметку в $40 000

| Бернст Ю.

Стоимость первой криптовалюты поднималась выше $40 000, пишет РБК.

Самая высокая цена в $40 100 была зафиксирована на бирже Coinbase.

За минувшие сутки монета подорожала более чем на 15%, а ее рыночная капитализация увеличилась до $738 млрд.

По данным Coinmarketcap, общий объем торгов биткоином за последние сутки составил $64 млрд. Для обновления исторического максимума в $42 тыс. BTC должен подорожать еще на 5%.

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