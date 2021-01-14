Премьер Украины провел переговоры с МВФ по газу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что провел «конструктивные» переговоры с представителями Международного валютного фонда.

По его словам, в ходе встречи обсуждались цены на газ в стране.

«Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что должен быть найден компромисс, который защитит граждан Украины и поможет развитию газового рынка.

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