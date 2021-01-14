Венесуэла и РФПИ договорились о производстве вакцины «Спутник V»

Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций договорились о производстве вакцины «Спутник V» в стране. Об этом сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес у себя в Twitter.

«Мы провели видеоконференцию с главой (Кирилл Дмитриев) и замглавой (Александр Журавлев) РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины «Спутник V» в первом квартале 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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