| Бернст Ю.

Соединенные Штаты предупредили компании о риске подвергнуться санкциям за участие в строительстве трубопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Ведомство также уведомило компании о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, добавил представитель Госдепа.

Госдепартамент подтверждает, что обратился к компаниям с данными предупреждениями.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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