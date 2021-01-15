Две тысячи проектов НКО выиграли первые в 2021 году президентские гранты

Две тысячи проектов, представленных некоммерческими организациями из всех субъектов России, одержали победу в первом в 2021 году конкурсе президентских грантов, сообщил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС.

В конкурсе участвовали более 10 тысяч проектов, рассказал Кириенко. Он добавил, что на реализацию проектов, выигравших гранты, будет выделено около 4,2 млрд рублей.

По словам первого замглавы администрации, больше всего проектов было представлено в сфере охраны здоровья граждан, на втором месте находятся социальное обслуживание и социальная поддержка, на третьем – сохранение исторической памяти.